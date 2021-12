Veit ikkje om det er omikronsmitte i kommunen

Nyheter

Han orienterte tenesteleiarane med fleire om smittesituasjonen på eit informasjonsmøte fredag.

– Laboratoriet i Førde startar denne veka opp med screening for omikron, og det er ikkje ei fullverdig screening. Ein sjekker for delta-varianten og viss det ikkje er delta, blir det tatt vidare til annan analyse. Så det handlar litt om kapasiteten til laboratoriet lokalt. Men vi har ikkje nokon grunn til å mistenke omikron, så vi har ikkje sendt prøver til Haukeland. Men vi har grunn til å tru at omikron vil komme etter kvart, slik den gjer i resten av landet no, sa han.

Smitte i store familiar

Smitten elles er jamnt fordelt i dei yngre aldersgruppene og inn i husstandar der ein har større familiar.

– Det påverkar også smittetala med større byks ettersom det er større familiar som får smitte inn i heimane sine.

Nordgård orienterte også om skulesmitten som har vore i Kinn.

– Vi har hatt smitte inn i nokre av skulane våre, spesielt i barneskule og ungdomsskule, men vi ser no at det begynner å avta og vi nærmar oss å kunne avslutte tiltaka. Og det er veldig betryggande det som vi har fått tilbake dei siste dagane av informasjon.

Tiltaka som er sette i verk nasjonalt ser ut til å ha effekt.

– Smitten er hovudsakleg i husstandar og berre tidvis brakt vidare inn i arbeidsplassar og skule.

Han viste til ein situasjon med smitte i risikogrupper og eldre i Eikefjord, men dei har kartlegging her som viser at det ikkje har kome ny smitte på fleire dagar.

– Så det ser ut til at det også begynner å roe seg ned.

Kinn kommune har også ei veldig god vaksinasjonsdekning. Massevaksinasjon av personar frå 45 år startar i januar.

– Om ikkje altfor lenge vil også yngre grupper få tilbod om vaksine.

Tal versus konsekvens

Han peikte på at Kinn kommune går jula positivt i møte sjølv om det kanskje ikkje ser slik ut i media.

– Dei har ein tendens til å fokusere på tal, medan vi fokuserer på konsekvens. Vi ser at dei tiltaka vi gjer fører til at smittebelastninga framover truleg vil begynne å flate ut og gå ned her lokalt. Og eg forventar også ein nasjonal nedgang som vi allereie har begynt å sjå antydningane til.

Han peikte på at det vil vere smitte i samfunnet vårt både no og neste år.

– Vi må lære å leve med smitte rundt oss og så er det opp til kvar enkelt å beskytte seg, dei som kan det.

Tilsette på enkelte skular blir prioriterte

Kommunen har ein plan for vaksinasjon av tilsette på enkelte skular som har hatt mykje smitte. Tilsette på skulane som er aktuelle veit om dette, og det er Helsestasjonen som har organisert denne vaksineringa.

– Det gjeld ikkje alle skulane og det gjeld ikkje barnehagane. Fordi barnehagane har ikkje fått heilt det same smittepresset. Og dei andre må vente til over nyttår i forbindelse med storvaksineringa.

Fredag blei det ifølge kommunalsjef oppvekst og undervisning, Runa Nybakk, sendt ut informasjon om vaksinering til skular og barnehagar og ansvaret til styrar og rektor.

Rosa tilsette

Nordgård har vore veldig fornøgd med samarbeidet dei har hatt med skular og barnehagar, og rosa dei tilsette.

– Det er beundringsverdig å sjå korleis dei har stilt opp, både på kveldstid og i helg nokre gongar. Dei har gjort ein kjempeinnsats og utan dei hadde dette blitt ekstremt krevjande og umogleg å handtere det slik situasjonen har vore. Så eg vil seie tusen takk for innsatsen og så blir det nok nokon tøffe tak også framover. Men no begynner vi å få trening etterkvart, så dette skal vi får til.