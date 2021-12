Ingen fleire koronapositive på skulen, tre bekrefta positive i Florø i helga

Nyheter

– Det er heldigvis ikkje funne fleire positive utslag på koronatestane som i dag er gjennomført ved Raudeberg skule, seier kommuneoverlege i Kinn, Kjell-Arne Nordgård, til Fjordenes Tidende.

Frå fredag til og med søndag er det funne til saman 54 positive koronaprøver på laboratoriet til Helse Førde. Tre av desse kom frå Kinn kommune, og alle desse tre kom frå Florø-området.

To døde, fem innlagde

Fredag blei det funne 28 positive koroonaprøver av 177 analyserte, mens det laurdag og søndag vart funne til saman 26 positive av 218 analyserte prøver.

Resultata frå covid-testing i Helse Førde for den siste veka ser slik ut:

Måndag 13. desember: 21 analyserte prøver, 2 positive

Tysdag 14. desember: 269 analyserte prøver, 56 positive

Onsdag 15. desember: 126 analyserte prøver, 22 positive

Torsdag 16. desember: 328 analyserte prøver, 49 positive

Fredag 17. desember: 177 analyserte prøver, 28 positive

Laurdag 18./søndag 19. desember: 218 analyserte prøver, 26 positive.

Det er mandag fem pasientar innlagde i Helse Førde med stadfesta covid-smitte. Tre ligg på intensivavdelinga, og ein av desse får behandling med respirator.

Måndag ettermiddag kom stadfestinga frå Helse Førde om at to pasientar med covid-19-sjukdom er døde på Førde sentralsjukehus. Begge var personar over 65 år, og dei hadde vore innlagt i Helse Førde i høvesvis fem og sju dagar.

Tala viser trenden

– Kommunane i Helse Førde sitt område vel sjølv kvar dei ønskjer å sende koronaprøver som dei har tatt. Dermed kan prøver bli analyserte i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Mange testar seg også no berre ved hjelp av hurtigtestar. Det vil såleis vere mørketal, men tal positive prøver frå Helse Førde viser likevel over tid ein trend, skriv Helse Førde.