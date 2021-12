Må bli i for liten brakkeskule: – Kva gjer vi no med dei sårbare barna?

– Under koronanedstenginga var det politiske fokuset retta mot dei sårbare barna. Men kva med den same elevgruppa no, når ein midlertidig, delt skule med manglar som fører til brot på opplæringslova, tilsynelatande har blitt permanent, spør lærarane ved Skram skole.