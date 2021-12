Truet med at han skulle drepe folk med øks – nå må han i fengsel

Nyheter

Mannen var ruset på alkohol og narkotika da han opptrådte aggressivt og truende mens han gikk rundt i gaten med en øks i hendene i et boligområde. Påtalemyndighetene mener dette var egnet til å framkalle frykt både hos små og store. Mannen hadde også kastet øksa og truffet et vindu til et hus.