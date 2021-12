Nyheter

– Vi trur at etterlevinga av dei nasjonale tiltaka i befolkninga verkar, men det er litt for tidleg å konkludere med at det er tilstrekkeleg. Smitten er på eit høgt nivå i Noreg, og omikronsmitten aukar for kvar veke, sa Guldvog på pressekonferansen til regjeringa tysdag.