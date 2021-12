Fremmer forslag om å fjerne fylkeskommunen: – Bedre enn å reversere

Nyheter

– 2022 skal bli det store reverseringsåret. Men dette kunne vært unngått om vi hadde tiltro til at kommunene, som nå er større og mer robuste, kunne tatt over oppgavene til fylkeskommunen. Oppgavene som er for store kan med fordel legges til staten, poengterer Njåstad som er kommunalpolitisk talsmann i Frp.