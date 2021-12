Fryktar at tiltaka frå regjeringa kjem for seint. Ber om innspel frå lokale kriseramma bedrifter

Nyheter

– Mange bedrifter i serverings- og reiselivsbransjen landet over er i ein fortvila situasjon på grunn av nye korona-tiltak. Det hastar med å hjelpe bedriftene og berge arbeidsplassane. Eg er djupt uroleg over at tiltaka regjeringa no har varsla ser ut til å vere for lite treffsikre, og kjem for seint, seier Bjørlo som er Venstres medlem i Næringskomiteen på Stortinget.