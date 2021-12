Inviterer til Nordfjord-treff for lokalt næringsliv: – Vi treng ein arena der næringslivet kan møtast

Det er no tre år sidan prosjektgruppa bak Nordfjord-treffet inviterte offentleg og privat næringsliv til eit felle rekrutteringstreff i Nordfjord. No kan grupperinga av næringslivsaktørar bak arrangementet informere om at dei er i full gang med planlegginga av treffet i 2022.