20 nye smitta i kommunen, men ikkje funne omikronsmitte endå

– Tal på smitta vil fortsette å bli rapportert til sentrale myndigheiter frå dei ulike kommunene, og dei tala vil vere offentlege. Desse tala vil vere synlege i store aviser som har robotar som hentar dei ut av systemet, seier kommuneoverlege Kjell-Arne Nordgård i Fjordenes Tidende.

Han understrekar at det med å rapporterte tal på smitta i kommunen kan vere litt misvisande sidan det er svara frå sjukehusa i Førde som dei tala baserer seg på og forklarer at det då kan vere ei forsinking i desse svara.

– Nokre gongar er det frå dagen før og nokon gongar er det frå tre dagar før. Og av og til kan det vere samla opp over nokre dagar og så får vi alt på ein dag. Av dei 20 skulle halvparten vore rapportert i dag, men det kjem med dei som også er samla opp. Ein må derfor sjå på situasjonen generelt og ikkje berre på tala.

Av dei 20 innrapporterte er blant anna 12 frå sør-Kinn og fem frå nord-Kinn. Dei nye som er smitta var forventa og dei fleste av tilfella er knytt til dei store familiane Nordgård informerte om på orienteringsmøtet i kommunen på fredag.

Kan ikkje senke skuldrane

I Kinn kommune er det ifølgje Nordgård mykje smitte , men med tanke på at ein har ei godt vaksinert befolkning, og at smitten stort sett er i den yngre delen av befolkninga, har smitten ikkje så store konsekvensar, bortsett frå at det kan for eksempel vere folk som må i karantene i jula.

Kommunane orierterer om smitte på ulik måte, nokre skriv pressemeldingar, andre bruker heimesider og andre informerer via media.

– Av og til kan det verke som det då er lite smitte i nokre av kommunane samanlikna med ein annan. Korleis er det i Kinn kommune no – kan folk senke skuldrane?

– No har vi i landet generelt ein situasjon som viser at vi må vere litt på vakt. At vi må begrense kontaktar fordi vi har smitte som går, og vi må vise varsomheit opp mot sårbare grupper, altså eldre og personar med svekka immunforsvar. Så det blir ikkje riktig å seie at vi kan senke skuldrane heilt, men vi kan tolerere litt smitte i samfunnet. Det er som sagt likevel viktig å vise spesiell varsomeit opp mot grupper som ikkje toler sjukdomen så godt.

– Helse Førde rapporterte onsdag om eitt tilfelle av omikronsmitte. Er dette knytt til Stad, Kinn eller Bremanger?

– Nei, det trur eg no er bekrefta var frå Sunnfjord.

Den eine av dei to pasientane som døydde på Førde sentralsjukehus i førre veke av koronaviruset kom frå Eikefjord i Kinn kommune.