Har god grunn til å smile. Båtprodusenten legg tre gode år bak seg

I Selje har det vore fullt køyr med produksjon av fritidsbåtar i alle størrelsar. Idar M. Refsnes kan glede seg over at dei har omsett for rundt 60 millionar kroner i år. Det er omtrent det same som omsettinga var i 2019 og 2020. Det betyr at Saga Boats kan legge tre år med god og stabil produksjon bak seg.