Følg med på julegudstjeneste på fjt.no julaften

– Det er et fantastisk fint tilbud når situasjonen er slik den er. Det er jo ikke det samme som å være i fellesskapet og få synge av full hals, men det er fint å kunne gi et slik tilbud likevel, sier Kari Leine Balog, som er vikarprest for sogneprest Mari Saltkjel.

Den digitale gudstjenesten blir en litt kortere variant, en «minigudstjeneste», og vil bli lagt ut som åpen sak på fjt.no på julaften kl. 12. Den vil bli liggende tilgjengelig hele dagen og videre inn i julehelga.

– Det som er så fint er at alt blir lokalt siden det blir spilt inn her i Sør-Vågsøy kirke. Da kan folk se gudstjeneste fra kirken de hører til, smiler Balog.

Bjarne Eldevik står for filmingen av gudstjenesten.

– Jeg er glad for å kunne være med på dette som en dugnad koronatiden da alt er nedstengt. Jeg synes det er gøy å kunne være med å bidra med dette slik at folk får se julegudstjeneste selv om de ikke kan gå i kirken, sier Eldevik.