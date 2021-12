26 nye positive prøver det siste døgnet

Nyheter

Det er etter at 193 prøver er analysert.

Slik er statistikken for sist veke.

Torsdag 16. desember: 328 analyserte prøver, 49 positive

Fredag 17. desember: 177 analyserte prøver, 28 positive

Laurdag 18./søndag 19. desember: 218 analyserte prøver, 26 positive

Måndag 20. desember: 17 analyserte prøver, 3 positive

Tysdag 21. desember: 399 analyserte prøver, 57 positive

Onsdag 22. desember: 122 analyserte prøver, 20 positive

Torsdag 23. desember: 193 analyserte prøver, 26 positive

Det blir ikkje opplyst om nokre av det siste døgnet sine prøver er omikron.

Innlagde pasientar per dato med stadfesta covid-19-smitte er no tre. To av desse er på intensivavdeling, og ein av dei ligg i respirator.