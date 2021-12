Her kan du sjå årets digitale julegudsteneste

Nyheter

– Det er eit fantastisk fint tilbod når situasjonen er slik den er. Det er jo ikkje det same som å vere i fellesskapet og få synge av full hals, men det er fint å kunne gi et slik tilbod likevel, seier Kari Leine Balog, vikarprest for sokneprest Mari Saltkjel som for tida er bortreist.

Inviterer til digital og gratis julegudstjeneste på julaften Nye koronarestriksjoner gjør at kirka må sette begrensninger for antall gjester. Men gode krefter har gått sammen for å spille inn en julegudstjeneste i Sør-Vågsøy kirke som en kan se gratis på fjt.no julaften.

Foto og redigering: Bjarne Eldevik.