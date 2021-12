Satsar stort i ny «tung» marknad: – Eg trur vi skal våge å seie at vi skal ta ein solid posisjon

Nyheter

Bruer, demningar, tunnelar og fundament. Ja, eigentleg det meste innan betong vil i tida framover bli eit av dei nye store satsingsområda til UNU AS og den nye avdelinga til selskapet.

– Forretningsmodellen vår blir store tunge betongjobbar, og tanken er å rigge avdelinga så den kan ta på seg jobbar kvar som helst med utstyr og brakkeriggar som er flyttbare, seier Kent Rune Bugjerde som framleis er dagleg leiar i selskapet fram til nyttår og som går over i rolla som prosjektleiar og ansvarleg for prosjektutvikling i UNU.

Tanken er altså at den nye avdelinga skal vere geografisk uavhengig, noko som gjer at dei vil kunne ta på seg jobbar langt utanfor Nordfjord-regionen.

– I starten tenker vi at vi skal vere aktuelle i eit område frå Bergen i sør til Ålesund i nord, og vidare austover forbi Strynefjellet og nedover dalane, seier påtroppande leiar, Rune Sætren.

– Eg trur vi skal våge å seie at vi skal ta ein solid posisjon i vårt nedslagsfelt, held han fram.

Saman med Bugjerde har fått tak i solid kompetanse til å drifte den nye avdelinga.

– Vi har tilsett Ole Johan Rødhammer som har lang erfaring i faget. Han bur til vanleg i Eidsdal på Sunnmøre, og vil pendle til Nordfjord der han vil han i hovudsak vil ha base på det nye kontoret på Nordfjordeid når han ikkje er ute på oppdrag, seier Sætren.

Brukte kort tid på å takke ja til jobben

Ole Johan Rødhammer har snart tretti års erfaring innan betongfaget, og kjem frå stillinga som ansvarleg for forbetringsarbeidet i Veidekke i Møre og Romsdal. Han har lang fartstid i faget, og har mellom anna vore med på det massive betongarbeidet som i dag utgjer Tjuvholmen i Oslo.

Då han fekk spørsmål om å få vere ein del av den nye storsatsinga i Måløy, trengte han ikkje lang betenkningstid.

– Eg har jobba saman med Rune Sætren for mange år sidan, og har alltid heldt kontakta med had sidan det. Og plutseleg dukka det opp eit avisoppslag om at han skulle tilbake til entreprenørfaget. Etter ei stund tok han kontakt med meg og sa at dei kunne ha behov for mi hjelp til å starte opp den nye avdelinga i UNU. Og med dei spenstige måla dei la fram, så brukte eg kort tid på å takke ja, seier Rødhammer til Fjordenes Tidende.

Med kjennskapen han har i marknaden, vil han også vere ein del av anbodsprosessane, i tillegg til å vere prosjektleiar og anleggsleiar på prosjekta.

– Målet å bidra til å bygge opp kompetansen på betong i UNU. No har eg ikkje blitt kjent med så mange av dei andre som er tilsett der, men for meg så verkar det som at det er ein gjeng som er villige til å «trå til». Og eg veit også at det er ein god del kompetanse på betong i UNU frå før, men no skal vi spisse oss enda meir inn mot dei reine betongjobbane, seier han.

Har sikra seg fleire tilsette

Forutan Rødhammer, har også selskapet sikra seg meir arbeidskraft for å drifte den nye avdelinga.

– I november tilsette vi seks nye arbeidarar der fleire av desse er øyremerka til den typen betongjobbar. Men det er viktig å seie at dette er tilsette på lik linje som alle andre i UNU. Det skal ikkje vere noko A-lag eller B-lag, og alle vil gå inn i drifta og hjelpe kvarandre på tvers av faga, seier Bugjerde.

Rødhammer er einig.

– Utanom meg så er det tilsett ein bas og to fagarbeidarar som ugjer basen innan betong. I tillegg er det frå før fleire i UNU som er sugne på å vere med på betongjobbar, så om vi får ein seks til åtte mann som er disponible for oss, kan vi ta på oss mange spenstige jobbar. Det ein ikkje kan, kan ein lære, avsluttar han.

Komande dagleg leiar, Rune Sætren ser fram til å også bli ein del av denne satsinga. Han omtalar fasen som dei tre kompisane er på veg inn, både når det gjeld generasjonsskiftet og nye eigarar, som spanande.

– Det er dei tre kompisane Oskar Kvernevik, Kent Rune Bugjerde og eg som no eig UNU, og vi har klare ambisjonar for utviklinga av selskapet. UNU består av ein fantastisk gjeng og det er spanande å få ta del i denne utvikling seier den påtroppande leiaren.