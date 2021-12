Helseføretaket har innført nye besøksreglar ved sjukehusa

Nyheter

På grunn av det aukande smittetrykket har Helse Førde no kome med nye reglar og råd for besøkande på sjukehusa. Her er råda som gjeld no:

1. Maksimalt 1–2 besøkande pr. pasient pr. dag – besøka skal vere avtalt på førehand.

2. Kvart besøk bør ikkje overskride 30 minutt.

3. Personar som sjølve er i karantene eller isolasjon kan ikkje kome på besøk.

4. Vurdere om besøket kan utsetjast.

Aukande smittetrykk i området til Helse Førde er årsaka til at det no også er eit krav at besøkande skal bruke munnbind.

– Det er smitte i dei fleste kommunar, og situasjonen er uoversiktleg. Også ved Førde sentralsjukehus har vi siste dagane hatt enkelte smittetilfelle. Basert på smittetrykket i samfunnet set vi no i verk forsterka smitteverntiltak, seier konstituert fagdirektør Asle Kjørlaug.

Tilsette i Helse Førde skal inntil vidare nytte munnbind ved nærkontakt med pasientar der det ikkje er råd å halde nødvendig avstand. Meteren blir innført att for polikliniske pasientar og dagpasientar på venterom og fellesareal.

Tiltaka gjeld så lenge smittetrykket held seg høgt.

– Vi ventar at perioden med mykje smitte i samfunnet vil vare i fleire veker. Tiltaka knytt til besøkande og meteren på venterom og i fellesareal vil venteleg vare til over nyttår, seier Kjørlaug.

Tiltaka gjeld frå 27. desember. Kjørlaug ber folk halde avstand og følgje dei generelle smittevernreglane.

– Dersom smittetrykket held fram med å auke, vil vi måtte vurdere ytterlegare tiltak.