Her kan du sjå lista over alle som fekk fjt-julestjerner i år

Nyheter

Guttorm og Petter Lillestøl

Vi ønsker at Guttorm og Petter Lillestøl skal få ei julestjerne for engasjementet med speidartroppen Raudeberg KFUK-KFUM. Dei har leidd speidargruppa i 40 år. Ved avslutningsfesten no til jul viser speidartroppen at engasjementet er stort. Opptak av 17 nye speidarar og tre roverar. Guttorm og Petter legg ned mykje dugnadsarbeid i speidaren, og fortener merksemd.

Alle i Raudeberg KFUK-KFUM Speidarar

Vaksineteamet fikk julestjerne – Vi har alle lagt ned mange timer, så det er hyggelig at folk setter pris på det Flere av Fjordenes Tidende sine lesere har ønsket at vaksineteamet og de frivillige i Måløy-området skal få en julestjerne som takk for god jobb. Det setter de som har stått i førstelinja, og stått på for å få flest mulig vaksinert, pris på.

Turid Breidalen

Eg har lyst at Turid Breidalen skal få ein blomst. Ho arrangerer brukthandel på Raudeberg. Pengane går til Parkisonforeninga i Sogn og Fjordane. Ho legg ned eit fantastisk arbeid, og har vel neppe tal på alle timane ho står på for saka. Ho fortener ein blomst!

Gunnhild Seljenes Solheim

Gerda Haugen, Johannes Kvalheim og Jenny Marie Vedvik

De fortjener hver sin julestjerne for gleden og sangen de gir de eldre. Fantastisk stemning når de besøker Skaretun omsorgsbolig og fyller stua med sang, gitarspill og glede. Fantastisk flott!

Mette Flåten Refsnes

Margareth Leivdal og Jarle Leikanger

Dette driftige paret frå Stadlandet bør få ei merksemd for alt dei gjer for å skape tilbod og liv og røre i lokalsamfunnet vårt. Restauranten Fru Inga gjer slik at mange tar turen hit, og i tillegg held dei på med å bygge feireleilegheiter som turistar kan bu i. Dei gjer ein flott jobb for bygda!

Marianne Pleym Refvik

Eg vil nominere Marianne Pleym Refvik til å få årets julestjerne. Ho har stilt opp no i mange år med Pass it on som har som formål at alle barn skal få julegaver og nok mat. Stå på Marianne!

Magna Kvalheim

Siw Persson

Hei, jeg vil sende en julestjerne til min kjekke, snille, hjelpsomme og omtenksomme kollega og turkamerat Siw Persson. Hun er en person som alltid sprer smil til andre rundt seg når vi er sammen.

Duangkamon Husevåg

Knut Ingvald Bøstrand

Knut Ingvald Bøstrand på Åheim fortener ei førjulsoppmuntring for all innsats og tid han har brukt i bygda si Åheim. I mange år har han pynta opp med juletre i svingane ned mot Åheim. Julelys sto han for sjølv i starten, men har etterkvart fått god støtte frå bygdefolk og folk i bygdene rundt. Straumen til å drifte lysa tek han frå kraftverk han og eit søskenbarn har laga.

Annie

Bremanger musikklag og Bremanger kammerkor

Eg ynskjer at Fjordenes Tidende skal gje ei julestjerne til Bremanger musikklag og Bremanger kammerkor med solistar, ved dirigent, programleiar og vokalist Trond Strand og administrator, dirigent og pianist Jarle Grotle. Desse aktørane leverte ein strålande flott julekonsert i Bremanger kyrkje 4. desember.

Roald Naustdal

Thomas Hjelle

Thomas bruker antagelig mesteparten av sin fritid til å drive et treningssenter som har stor betydning for lokalsamfunnet. Det gir trivsel og helsegevinst. Tror også at tilbudet har betydning for unge som vurderer å flytte tilbake til Vågsøy. Han har også vært aktiv i opplæring i seiling for barn.

Per Erling Sætren

Erling Wåge

Alle vi tilsette i Fjordenes Tidende ønskjer å gi ei stor og fin julestjerne til våre flotte og gode redaktør og sjef som slutta i haust. Vi saknar humøret og tempoet ditt på jobb, men unner deg litt meir tid til familien og avslapping. Så no må du hugse på å ta det med ro! (Bortsett frå når du leverer frilansartiklar til Fjordenes Tidende sjølvsagt.) God jul og godt nyttår!

Klem frå alle i Fjordenes Tidende

Vidar Kvalheim og Marie Vikene Berge i ambulansen

Dei kom til oss då minstejenta hadde sett ein stor drops fast i halsen. Den omtanken og roa dei hadde var fantastisk. Marie strauk jenta vår over håret og gav omsorg som om ho kjente oss. Vidar var så snill at han inviterte ho på omvising på stasjonen samme veka på ein fridag så ho kunne komme og sjå. Det blei sett stor pris på. Vi følte oss meir enn godt varetatt.

Marianne

Arvid Oksholen

Jeg vil at en julestjerne blir sendt til Arvid Oksholen som har arbeidet for Vågsøy kommune på teknisk etat og som har ytt en fantastisk innsats både i styret og dugnader for Skavøypoll Idrettslag i mange år. Han har hatt veldig mange dugnadstimer til glede for idrettslaget og folket.

Magnar Aasebø

Magnar Hatlenes

Håpar at Magnar Hatlenes får ei julestjerne som takk for alt arbeid han legg ned for grendahuset i bygda. Her er mange som er einige med meg.

Oddfrid Jørgensen

Liv Berit Bjørlo og Monika Elise Johnsen, Nordfjordeid psykiatrisenter

Dei har betydd mykje for meg det siste året og dei fortjener ei julestjerne. Psykisk helse er viktig, og eg synst alle som jobbar for at andre skal ha det bra med seg sjølve fortener skryt og merksemd. Eg set stor pris på desse to fantastiske damene.

Marianne

Rutt-Lovise Sætren Strand

Rutt Lovise er flyttet hjem til Måløy med mann og barn. Hun har startet eget firma der hun har et innbydende lokale midt i sentrum. En sosial plass der hun inviterer lokalbefolkning og besøkende inn til en prat, kaffi eller tips til aktiviteter. Ei positiv dame.

Turid Blålid

Berith og Jan Magne Eide

Eg ønsker at mamma og pappa, Berith og Jan Magne Eide, skal få julestjerne. Dei har alltid stilt opp, hjelpt meg, kome med mat viss og når eg har hatt det dårleg. Dei har aldri kjefta eller vore dømmande når eg har kjempa mot styggen på ryggen. Eg har hatt dagesvis i senga med angst, og dei har løfta meg opp, tatt meg med ut i naturen, køyrt biltur, eller berre vore der for meg. Eg er så utruleg glad i mamma og pappa. Dei er kvardagsheltar som fortener ei fin merksemd.

Merethe Eide

Kjell Magnar Flølo

Tusen takk for at du fekk ideen om å starte kinoen i Selje igjen, og fekk med deg folk til å sette det ut i livet. God jul og godt nyttår!

Glade kinogjengarar

Magnus Svoren

Magnus Svoren på Gangsøy fortjener en stor takk for sin hjelpsomhet. Magnus stiller alltid opp for andre, uansett hva det måtte være. Hva skulle Gangsøy vært uten ham? Tusen takk, Magnus. Ha en riktig god jul.

Olav Gangsøy, bosatt på Karmøy

Ronny Mobakken og Mette Flåten Refsnes

Jeg vil gjerne at to av mine gamle foreldres gode naboer skal få hver sin julestjerne. Mette Flåten Refnes og Ronny Mobakken fortjener virkelig en oppmerksomhet. Dette er naboer som virkelig bryr seg, som trår til og stiller opp med både smått og stort. Mette er naboen som tar seg tid til å se innom døra med kaffemat og en liten prat. Ronny hjelper til med praktiske gjøremål når vi pårørende ikke er i nærheten. Godt for oss å vite at de er der, noe vi er evig takknemlige for.

Aud Grete Myhre

Jill Strand

Ynskjer at Jill Strand i Bremanger skal få ei julestjerne frå lokalavisa for sin frivillige innsats. Denne hausten har ho samla 20 jenter på ungdomssteget. Eit godt skulemiljøtiltak som vart toppa med ein morosam kamp mot mødrer/storesøster som juleavslutning. Sigersrusen feira vi med julebrus, kakao og julemenn på skulekjøkkenet. Vi heier på «Jill og jentene».

Frå mødrene

Maria Helgesen

Eg håpar at Maria Helgesen kan få ei julestjerne. Ho er ein gledesspreiar og er oppfinnsam.

Oddfrid Jørgensen

Evelyn Leivdal

Eg ynskjer å gje en koselig blomsterhilsen til min kollega og venn Evelyn Leivdal. Ho sprer glede rundt seg i jobben på Kulatoppen med sitt blide smil. Ho er omsorgsfull og god. God jul, Evelyn!

Julehilsen fra Mia Solheim

Tore Rylandsholm

Jobben Tore Førde Rylandsholm har gjort for fotballen i Bremanger er kjempeviktig. Han har bidratt til at A-laget, i mange sesongar på rad, har klart å halde seg i Kretsligaen trass lite ressursar samanlikna med større klubbar rundt om. Vi meiner difor at han fortener ein ekstra takk for jobben han har gjort og forhåpentlegvis vil halde fram med å gjere. Stå på!

Bremanger Sanitetsforeining

Sanitetsdamene burde få ei stor og fin julestjerne for jobben dei har gjort med å få bygd landingsplass for helikopter i ytre Bremanger, og ikkje minst er dei blant dei som har stått på for ambulansetilbodet som er så viktig for bygdene våre.

Bygdefolk

Dugnadsgjengen på Harpefossen

Dugnadsfolket på Harpefossen skisenter står på non stop for å skape eit godt og breitt tilbod til små og store. Seint og tidleg er dei ute og trakkar skiløyper og lagar supre forhold i nedfartane. Dei bør få ei julestjerne.

Skientusiastar frå nabokommunen

Opera Nordfjord

Kari og Michael Standal Pavelich fekk trass i pandemien ei operaframsyning opp å stå. Takk for det!

Thomas Vingen Vedeld

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld fortener ei stor julestjerne. Han jobbar seint og tidleg og handterer pandemi og smittesporing med stø hand. Vi opplever at det er god kontroll over situasjonen, og at dette blir tatt på alvor.

Ann-Kristin Aaland

Ann-Kristin Aaland er ei viktig drivkraft for kulturen i Vanylven. Ho har drive med leikarring på Fiskå og dans for barn og unge i mange år. Det har ikkje vore like lett no i koronatid, men ho har gitt av fritida si i mange år.