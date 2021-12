Dømt for truslar etter å ha kasta ein kniv etter ein annan person

Nyheter

Mannen som spurte ei kvinne om ho kunne kome bort til han, og sjå på noko. Men då ho svarte at han måtte vente litt fleire gongar og etter kvart at han måtte snakke til ho på ein ordentleg måte, blei mannen provosert og kasta ein kniv etter ho medan ho var på veg vekk og hadde ryggen til. Kniven dunka hardt i veggen like ved kvinna.