Glimt frå året 1945 kom i julekort og private brev

Brev frå svigermor



I eit brev hausten 1945 frå Josefine Nilsen på Kongsberg, bestemor til mi halvsøster, kjem ho med eit tilbakeblikk på krigen: Det har ikke vært noen dans på roser disse aarene men det har da gaat paa en vis. Vi har hat mat hver dag til alle og naar det blir bortimot et par hundre hver dag skal det porsjoner til (Ho dreiv med kantine for arbeidarar). Folk som har jord har i grunnen ikke vist stort av rasjonering i denne tiden det har jeg set hos Inger (datter). Dem har hat sit eget fine mel hele tiden og melk rigelig for ikke å snakke om egg og kjøtt, men saa har dem mange aa hjelpe og aa hadde ikke hjelpsomheten vært saa stor hadde det nok vært værre med mange. Naa er da det værste over og vi faar haape det varer en stund til det blir no lignende, sjønt en kan ikke være for trygg.