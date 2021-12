Åtte uteaktiviteter som får deg i romjulsstemning

Nyheter

Så uteble mange av de de vanlige juleaktivitetene denne gangen også. De nasjonale reglene er likevel tydelige på at vi fortsatt kan møtes utendørs, og det kan legge til rette for flotte øyeblikk.

– Mitt beste tips denne jula er å invitere noen du er glad i med på en koselig uteaktivitet. I jula blir det jo ofte mye innetid, så det å bryte opp med å skape en hyggelig stund sammen ute i frisk luft kan gi en skikkelig stemningsboost, sier generalsekretær i fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv, Bente Lier.

Jul med eller uten snø

Uavhengig av om det er snø der dere bor, finnes det mange aktiviteter som er supre å gjøre i jula, sier Lier.

– I desembers mørke er det en helt egen stemning og ro ute i skogen. Kanskje må dere lyse opp veien med en lykt, eller hva med å la dere omfavne av mørket og nyte stjernehimmelen, sier hun.

For mange er det også en tradisjon å lage hjemmelaget fuglemat, og mate småfuglene i den kalde høytiden.

– Å lage julenek eller hjemmelaget fuglemat kan være en fin aktivitet for både barn og voksne. Benytt sjansen til å snakke med barna om at julen handler om omtanke både for to- og firbeinte, foreslår Lier.

Her kommer åtte hyggelige aktiviteter å finne på ute denne jula.

1) Nyt julefrokosten ute i det fri: Pakk med dere favorittene fra julefrokostbordet og start dagen ute i hyggelig selskap. Husk sitteunderlag, eller finn en benk.

2) Hopp i sjøen: Det å isbade er kanskje ikke den første aktiviteten du forbinder med jul. Men tilhengerne sier det gir en enorm glede og ro – og er det ikke akkurat det vi ønsker oss i jula?

3) Bålkos: Et varmende bål og noe godt og varmt i koppen gir en god anledning til å ta et dypt utpust og la julefreden senke seg.

4) Tur med hodelykt: Utstyrt med en hodelykt eller lommelykt kan dere gå tur i skogen selv om det er mørkt ute. Det er noe helt spesielt med å gå tur i bekmørket, og lytte til skogens lyder.

5) Lag en snømann eller lyslykt: Over halvparten av oss bygger snømann i løpet av vinteren, ifølge en undersøkelse fra 2019. Har du ikke gjort det enda, hva med å lage en ny tradisjon?

6) Nyt stjernehimmelen: Aldri er stjernene så flotte som på en klar vinterkveld. Mange nettsider gir dere navn på stjernebildene, og med litt flaks ser dere kanskje et stjerneskudd eller flakkende nordlys?

7) Lag fuglemat selv, og mat småfuglene: Å lage sin egen fuglemat og gå og henge den opp ute er en hyggelig aktivitet for store og små. På nettet finner dere mange oppskrifter på mat fuglene liker.

8) Turgjemsel eller let etter nissens savnede lue: Gjemsel er enda lettere i desembermørket. Har dere en liten nissefigur i huset kan du også gjemme nisselua et sted ute, og la barna gå ut og lete etter den.