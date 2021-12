Ber tilsette i barnehage og skule, og grunnskule-elevar å teste seg før oppstart etter juleferien

Nyheter

– Testen skal gjennomførast som sjølvtest tidlegast 24 timar før den tilsette eller eleven møter på skulen eller i barnehagen etter nyttår, skriv Runa Nybakk, kommunalsjef oppvekst og undervisning, i eit brev som blir sendt ut til foreldre ved barnehagane og skulane i kommunen.

Det er lokale helsemyndigheiter som har ansvaret for dette, men den praktiske gjennomføringa vert organisert av leiinga på kvar skule og barnehage.

Må hente testar

Det vil bli utdelt testar til sjølvtesting til elevar og tilsette som foreldre og tilsette må hente på utleveringsstaden innanfor eit tidspunkt dei får informasjon om. Då vil dei få utdelt ein pose med testutstyr til sjølvtesting, med bruksanvisning og eit skriv frå kommuneoverlege om kva som skal gjerast dersom ein testar positivt på korona. For tilsette og elevar ved Skram skole er det torsdag 30. desember ein kan hente testane på modulskulen.

Dei informerer også tilsette og foreldra om dei aktuelle smitteverntiltak som gjeld for barnehage og skule frå januar 2022. Denne informasjonen baserer seg på oppdaterte vurderingar og anbefalingar frå nasjonale helsemyndigheiter.

Både barnehage og grunnskule vil starte opp på gult nivå etter juleferien, medan vidaregåande skular og vaksenopplæringa skal driftast på raudt nivå etter den såkalla trafikklysmodellen med tiltak.

Tilsette med unntak frå karantene

I tillegg kjem det nye om at tilsette har unntak frå smittekarantene.

– Fra 1. januar er tilsette i barnehagar, grunnskular, vidaregående skuler og vaksenopplæringa unntatt smittekarantene i arbeidstida. Dei er unntatt karantene frå første dag, men må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakt. Unntaket gjeld ikkje dersom den tilsette bur sammen med eller er tilsvarande nær den som er smitta, skriv Nybakk.

Unntaket for barn, som ble innført 15. desember, gjeld framleis. Barn og unge under 18 år skal berre i smittekarantene dersom dei bur sammen med eller er tilsvarende nær den som er smitta. Det er anbefalt at dei testar seg på dag 3 og 7.

2. januar i Stad

Stad kommune har også lagt ut informasjon om at tilsette i barnehage og skule og grunnskule-elevar må teste seg før skulestart.

– Testen bør takast same morgon som eleven skal møte på skulen, eller kvelden før. Alle lærarar i skulen og alle tilsette i barnehagane i kommunen vil også teste seg på same måte, skriv Stad kommune på heimesida si.

Testar blir leverte ut frå kommunen til 1. til 10. trinn ved dei ulike skulane søndag 2. januar. Foreldra vil få brev med nærare informajson om dette. Heimar som elles har hurtigtestar tilgjengeleg frå før, enten tidlegare utlevert eller kjøpt sjølve, kan nytte desse.

Stad kommune minner om at testane ikkje toler frost.