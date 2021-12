Testane kan hentast gratis ved skulane

Nyheter

– Gjennom skulane så vil vi no levere ut gratis heimetestar til alle elevane førstkomande søndag slik at desse kan teste seg kvelden før dei skal på skule eller om morgonen.

Ber tilsette i barnehage og skule, og grunnskule-elevar å teste seg før oppstart etter juleferien Kinn kommune anbefaler og oppmodar alle tilsette i barnehage og skule og elevar i grunnskulen om å teste seg før oppstart etter juleferien, i tråd med Helsestyresmaktene sine tilrådingar.

Det seier kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, til Fjordenes Tidende.

Han stadfestar at kommunen har nok testar til å gjennomføre dette.

– Det var det første vi vurderte. Om vi kunne forsvare å bruke testar til dette. Og slik som situasjonen er no så har vi det, og gjer då som vi får beskjed om.

Det er styresmaktene som pålegg kommunane å teste alle elevane.

– Vi har vore heldige og hatt relativt lite smitte i Stad kommune, så vi gjer det ikkje fordi at vi har høge smittetal eller fordi vi mistenker mykje smitte ute i samfunnet. Vi gjer det fordi staten seier at vi skal gjere det, seier han.

Andre stadar i landet har det i ei viss tid vore vanleg at skuleelevar testar seg fleire gongar i veka. Kommuneoverlegen utelukkar ikkje at noko liknande kan skje her også om smittetala stig.

– Vi har ikkje grunnlag for det no. Vi har køyrt testar i samband med bekrefta smitte der vi har delt ut heimetestar til medelevar og nærkontaktar. Dette med å teste fast er noko som dei større byane har drive med, men det kan hende at det kan komme som eit tiltak her også om smitten aukar nasjonalt, forklarar Vedeld.

Testane blir leverte ut frå kommunen til 1. til 10. trinn ved dei ulike skulane søndag 2. januar. Foreldra vil få brev med nærare informasjon om dette. Heimar som elles har hurtigtestar tilgjengeleg frå før, enten tidlegare utlevert eller kjøpt sjølve, kan nytte desse.