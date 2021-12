17 ulykker på åtte timar på glatte vegar

Nyheter

I nesten alle ulykkene har det vore bilar som har sklidd ut av vegen på glatt føre.

Heile 17 meldingar har ei mottatt frå torsdag morgon fram til kl. 14.45.

– Av desse meldingane er det heldigvis ingen alvorlege/kritiske personskadar, skriv politiet.

Ei av ulykkene skjedde i Kinn kommune der ein trailer køyrde inn i eit autovern like før kl. 10. Ei av dei andre ulykkene skjedde i Nordfjord, på Utvikfjellet, like før kl. 13. Der fekk politiet melding om ein bil som låg på taket i vegkanten. Det var fire personar i bilen og alle kom seg ut. Alle airbager blei utløyste, dei var uskadde og hadde ikkje behov for hjelp.

Trailer har køyrt inn i autovern Det er meldt om noko lekkasje frå traileren som har køyrt inn i eit autovern på rv. 5 ved Ramsdalsvegen, og brannvesenet frå Eikefjord er på veg til staden.

Fleire ulykker seinare

Også etter at politiet melda om det store talet ulykker torsdag, mottok dei ei ny melding om ei trafikkulykke i øvre Årdal. To personbilar hadde frontkollidert i Moadalen. Det var fire personar involverte i ulykka. Alle var vakne og medvitne, meldte Vest politidistrikt 16.47.

Glatt ulike plassar i området

Dei mange meldingane viser at det er glatt mange stadar i området og at dei som er ute og køyrer bør vere bevisste på at vegbana kan vere glatt.