Minibakeriet fekk stor bonus av lokal bedrift: – I starten trudde eg det var for godt til å vere sant

Leon Knapskog i Minibakeriet er takknemleg etter eit vanskeleg år med restriksjonar, frykt for smitte og smitteutbrot som har ført til at folk har hald seg meir heime enn vanleg. Minibakeriet har nemleg fått det han kallar for årets julegåve frå ei bedrift i Måløy.