Odd hugsar krigsdramaet der fem sjøfolk på Måløy-båt vart bomba og drepne

Det blir stadig færre blant oss som opplevde og som hugsar dei fem vonde krigsåra frå 1940 til 1945.

Til sommaren er det 80 år sidan ei av dei større tragediane som ramma Måløy-samfunnet hardt. Ein julidag i 1942 blei fraktebåten «Store Bill» frå Måløy bomba medan den låg ved kai i Honningsvåg i Finnmark.

Ein som hugsar denne svarte dagen og denne triste hendinga godt er 93 år gamle Odd Oldeide frå Holvik.

Det var ein trist bodskap

Odd gløymer aldri junidagen i 1942 då han og familien fekk vite at fraktebåten var blitt var bomba sønder og saman. Dei fem sjøfolka som frakta mat og andre varer langs kysten i Norge kom aldri heim. Dei vart offer for krigen sine brutale handlingar. Alle dei fem om bord hadde sterke band til eller budde i Måløy. Det vart eit stor tap som ramma mange.

Odd var 12 år då krigen braut ut. Han vaks opp med strenge restriksjonar og rassia av tyske soldatar heime på Oldeide i Bremanger der han budde saman med mor og søsken.

Far til Odd vart lagt inn på Harastølen tuberkulosesanatorium i Luster i Sogn, så resten av familien måtte klare seg sjølv. Å vere tenåring under krigen var ikkje enkelt. Mange vonde minner har brent seg fast

Frakta varer og mat langs kysten

Fraktebåten «Store Bill» var eigd av Lem-familien som dreiv hermetikkfabrikken Firda Canning i Måløy. Mannskapet på fem var frå Sogn og Fjordane. Dei fleste budde i eller hadde band til Måløy.

Båten gjekk sommaren 1942 i sivil forsyningsfart på Nord-Norge for innkjøpsordninga Fiskeinnkjøp som sorterte under Forsyningsdepartementet. På det meste hadde Fiskeinnkjøp kontrakt med 60–70 båtar.

Båtane førte last begge vegar. Nordover var det for det meste utstyr til industrien og forsyningar. Lasta bestod av tomme tønner, fiskekasser og matvarer som til dømes poteter og grønsaker.

«Store Bill» hadde gjort fire-fem turar til Nord-Norge før tragedien skjedde 19. juli 1942 på hamna i Honningsvåg. Denne dagen var «Store Bill» lasta med 20 tonn poteter

Blei bomba sønder og saman

Fem dagar før det brutale bombeangrepet låg det ein tysk konvoi på 28 tyske transportfartøy og krigsskip på hamna i Honningsvåg, mellom dei fleire lekterar med ammunisjon og dynamitt.

Fleire russiske fly kom inn fem dagar seinare, altså 19. juli, og gjekk til angrep. Det vart store øydeleggingar og mange mista livet. «Store Bill» låg då til kai på indre hamn og vart treft av ei bombe i styrehuset. Alle fem vart drepne i den enormt kraftige eksplosjonen som skjedde.

– Det vart stor sorg då vi fekk vite om denne tragiske hendinga. Tenk at sivile uskuldige menneske i oppdrag for å hjelpe norske innbyggarar med mat og forsyningar vart brutalt drepne, fortel Oldeide.

Dei som mista livet var maskinistane Sigurd Ytrebø og Herloff Strand, mannskap Kristoffer Olai Svoren, stuert Torleif Emil Johnsen og skipper Samson Skavøypoll.

Har framleis lommeuret til onkelen

Odd fortel at fire av dei fem om bord var i styrehuset då bomba trefte. Skipet tok til å brenne. Dei fire som var i rorhuset vart aldri funne igjen.

– Den femte, bror til mor mi, Kristoffer Svoren, hadde stått på kaia då bomba trefte båten. Han vart funnen dagen etter under kaia der båten låg. Kristoffer var då død.

Utfordringa då var å finne ut kven denne mannen som vart funnen var. I lomma til den døde mannen fann dei eit lommeur. Mannen vart gravlagd i Honningsvåg 22. juli same året og grava vart merka med den ukjende sjømann som var mannskap på «Store Bill».

Klokka vart sendt sørover slik at familiane til dei fem døde kunne finne ut kven som eigde denne klokka.

I Innvik kjende dei igjen klokka som viste seg å vere klokka til Odd sin onkel, Kristoffer Svoren. Dermed visste familien kven som var gravlagd som ukjend sjømann i Honningsvåg. Dette lommeuret har Odd framleis som eit minne etter sin onkel.

Vil gjerne heidre namnet til onkelen

Odd har besøkt gravplassen i Honningsvåg for å leite etter grava til onkelen sin. Han fann ikkje grava. Seinare har Odd funne ut gjennom protokollar og kyrkjebøker at denne grava vart sletta i 1978. Gravsteinen var også fjerna.

Namna til fire av dei fem som mista livet i denne tragedien og som aldri vart funne har fått namna sine på bautaen på Torget i Måløy. Oldeide har jobba for å få namnet til onkelen sin på denne bautaen all den tid grava i Honningsvåg er sletta og fjerna. Men trass i møter og dialog med fleire sentrale personar i tidlegare Vågsøy så har ikkje dette lukkast.

Oldeide har også prøvd å få reist i minneplate i Innvik i Stryn kommune, der familien til Kristoffer budde. Men det kom han heller ikkje i mål med.

– Det er viktig at dei som ofra liva sine under krigen, spesielt uskuldige, blir minna og heidra. Oldeide håpar noko kan forfølgje denne saka og at til sommaren, når det er 80 år sidan denne tragedien, så kan Kristoffer Svoren sitt namn bli heidra, seier Odd Oldeide.

Dette var mannskapet:

Kvar av mannskapet på «Store Bill» er med i bokverket Våre falne. Biografiane nedanfor er referert ordrett frå «Våre falne», og oppsette i alfabetisk rekkefølgje etter Kristoffer Olai Svoren, som ifølgje Våre falne var den einaste som vart gravlagd.

SVOREN, KRISTOFFER OLAI, fiskeskipper, Innvik. Født 6. mai 1899 i Askvoll, s. av Elias Olsen Svoren Måløy, f. 1872 i Askvoll, og Karoline f. Knudsen, f. 1870 i Molde. Gift 1928 i Bergen med Jenny Dorthea Martine Tjugen, f. 1898 i Innvik. 3 barn. Drev fraktfart med m/b Store Bill, og omkom 22. juli 1942 da båten ble bombet ved kjølelageret i Honningsvåg. Gravlagt i Kjelvik.

JOHNSEN, TORLEIF EMIL, stuert, Sør-Vågsøy. Født 8. april 1917 i Stavanger, s. av Johan Kornelius Johnsen, f. 1882 i Stavanger, og Tomine Talette, f. Paulsen, f. 1886 s. st. Gift 1940 i Bergen med Nancy Adelaide Blålid, f. 1923 i Sør-Vågsøy. 1 barn. Skoleskipskurs, teknisk aftenskole, stuertskole. Var kokk på jageren Troll fra september 1939 til kapitulasjonen i Norge 1940. Seilte deretter som stuert på m/k Store-Bill til han ble drept om bord 20. juli 1942 under et bombeangrep på Honningsvåg.

SKAVØYPOLL, BERNHARD SAMSON, skipper, Sør-Vågsøy. Født 24. mars 1904 i Selje, s. av John Danielsen Skavøpold, f. 1870 i Selje, og Marie f. Angelshaug, f. 1876 i Davik. Skippereksamen. Var fører på m/s Store-Bill som tilhørte Statens kjøleanlegg i Ålesund, og omkom 20. juli 1942 da båten ble bombet mens den lå ved kaien i Honningsvåg.

STRAND, HERLOFF, maskinist, Sør-Vågsøy. Født 16. august 1919 i Borgund, s. av Nils Helmer Strand, f. 1887 i Tjøtta, d. 1920, og Oline Margrethe f. Bakken, f. 1899 i Ørland. Teknisk aftenskole, maskinistskole. Var på m/k Storebil, og omkom 20. juli 1942 under havnen i Honningsvåg.

YTREBØ, SIGURD, maskinist, Sør-Vågsøy. Født 9. september 1909 i Davik, s. av forpakter Sivert Olsen Ulsdal og Jørgine Olsdatter f. Angelshaug, f. 1877 i Davik. Var fisker, men gikk under krigen i fraktfart på kysten, sist som maskinist på m/s Store Bill, som gikk i forsyningstjenesten for kjøleanlegget i Ålesund. Omkom 20. juli 1942 under et flyangrep på Honningsvåg.