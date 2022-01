Denne appen tidoblet trafikken på nyttårsaften

Nyheter

Nyttårsaften ble annerledes i år også. Store sammenkomster ble fraværende, og mange hadde derfor behov for å sende sine lykkeønskninger digitalt. Det ga utslag på Telenors mobilnett.

Hele 14,6 millioner tekstmeldinger gikk gjennom Telenors nett i løpet av årets siste dag. Dette er på samme nivå sammenlignet med fjorårets nyttårsaften, hvor 14,7 millioner SMS ble sendt. Snapchat fortsetter å dominere og hadde en trafikktopp ved midnatt som var 10 ganger høyere enn en vanlig dag, viser tall fra Telenors mobilnett.

Aktiviteten ved midnatt er også på samme nivå sammenlignet med fjoråret på 517 SMS i sekundet, som er dobbelt av en vanlig dag.

Lettere å snappe

– Bruken av Snapchat har nærmest eksplodert de siste årene, særlig på nyttårsaften. Det var ikke et unntak i år. Til sammenligning gikk eksempelvis trafikken på Facebook og Tiktok ned rundt midnatt. Det er ingen tvil om at Snapchat er spesielt godt egnet til å sende venner- og familie lykkeønskninger. I tillegg evner tjenesten å fange øyeblikket. Det er rett og slett lettere å snappe rakettene på direkten og sende det med én gang, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Sammenlignet med nyttårsaften året før var datatrafikken i mobilnettet ved midnatt natt til i dag opp 16 prosent. Trafikken fikk et betydelig hopp i timene ved midnatt nyttårsaften.

– Uavhengig om det er snap, insta eller gode gamle tekstmeldinger, jule- og nyttårsaften domineres av høy bruk av sosiale medier. Det merket vi spesielt i år, særlig siden vi ikke har kunnet samle oss i like stor grad som normalt. Våre kunder forventer at mobiltelefonen skal kunne fungere uansett hvor de befinner seg. Med den kapasiteten vi har i dag er det mulig for folk å bruke de tjenestene de ønsker nær sagt hvor som helst, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Trafikktoppen ved midnatt nyttårsaften i forhold til trafikktopp på vanlig dag i utvalgte sosiale medier:

Snapchat: + 950 prosent

Facebook: + 27 prosent

Instagram: + 43 prosent

TikTok: - 14 prosent

Nyttårsaften er den dagen i året hvor vi sender flest bilde- og tekstmeldinger. I år var intet unntak – 14,6 mill. SMS og 1,1 millioner MMS ble sendt idet vi entret 2022. Tallene gjelder for perioden fra midnatt natt til 31. desember til klokka 06.00 1. januar.

For hele 2021 viser SMS og MMS fortsatt et høyt nivå. Det ble sendt omtrent 6.2 milliarder SMS-er og omtrent 145 millioner MMS-er i løpet av 2021.

– Den generelle økningen i 2021 kan skyldes mer bruk av SMS under korona, samt mer utsendelse fra myndighetene og fra virksomheter. Til tross for at vi sendte spesielt mange millioner meldinger på nyttårsaften, ble det i realiteten sendt langt mer enn dette. Hvis vi tar høyde for Snapchat, iMessage, Facebook Messenger og Whatsapp er det klart at enorme mengder ble sendt. Det var nok mange som kjente mobilen vibrere på nyttårsaften, sier Amundsen.

SMS-bruken toppet seg ved midnatt med cirka 100 prosent over toppnivå på en normaldag. Til sammenligning nådde Snapchat-bruken en trafikktopp kl. 00.00 nyttårsaften og lå 950 prosent over vanlig nivå, viser Telenors tall.

På nyttårsaften ble det sendt 14,6 millioner SMS og 1,1 millioner MMS, forteller Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger.

Lavere mobiltrafikk med faste juleinnslag

Selv om mobiltrafikken er høy, viser tall fra Telenor, at folk evner å legge mobilen fra seg. Det gjelder spesielt når populære juletradisjoner vises på lineær tv. På lille julaften sitter eksempelvis mange nordmenn klistret til tv-skjermen og følger med på «Grevinnen og Hovmesteren».

Telenor registrerte at mobiltrafikken, inkludert SMS-trafikken, sank med nær 10 prosent da sketsjen gikk på TV. I år falt også data- og taletrafikken markant med omtrent 15 prosent under kongens nyttårstale da folket samlet seg rundt TV-skjermen.