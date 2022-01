Nyheter

– I sum ser folk ein del mørkare på utsiktene for sin eigen økonomi enn dei gjorde for eitt år sidan. Det har samanheng med at vi enno ikkje ser nokon ende på pandemien med den uvissa om jobb og inntekt som følgjer med, seier forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til NTB.