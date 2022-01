Person i naud i fjorden – redningshelikopter har starta overflatesøk

Nyheter

Ein person har blitt observert svømmande utover i Eidsfjorden ved Sagaparken på Nordfjordeid i Stad kommune.

Slik politiet har fått situasjonen beskrive frå personane som meldte frå om hendinga kan det verke som personen er i naud.

– Det blir oppfatta som om personen har behov for hjelp, opplyser operasjonsleiar Jørgen Ommedal ved Vest politidistrikt.

Naudetatar og redningshelikopter frå Florø drog ut for å bistå. Klokka 13.50 opplyser politiet at dei første naudetatane er framme, og at ein har starta overfatesøk.

Dei kan ikkje sjå personen i vatnet. Bilde frå staden viser at redningshelikopteret også er på plass og leiter etter personen som har blitt observert. Ingen er funne så langt.

Redningsdykkarar frå Måløy og Frøy Vest gjer seg klare til å bistå. Redningsdykkarbilen er på staden og mannskapet kler på seg.

Vegtrafikksentralen Vest melder samtidig at fv. 614 ferjesambandet Stårheim-Isane blir innstilt inntil vidare på grunn av redningsoppdraget.