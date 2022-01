Hundrevis av barn skal hurtigteste seg søndag: Kva gjer du viss testen er positiv?

Nyheter

I romjula henta foreldre og tilsette hurtigtestar ved skulane slik at elevar og tilsette kan ta desse før skulestart. I tillegg til grunnskuleelevar, skal tilsette i barnehage og skule også ta hurtigtest før dei møter på jobb igjen.

Ber grunnskuleelevar og tilsette i barnehage og skule teste seg før oppstart etter juleferien Kinn kommune anbefaler og oppmodar alle tilsette i barnehage og skule og elevar i grunnskulen om å teste seg før oppstart etter juleferien, i tråd med helsestyresmaktene sine tilrådingar.

Positiv t est?

Dersom hurtigtesten er positiv, skal du halde deg isolert heime i minst seks dagar. Du skal ha vore feberfri i 24 timar utan å bruke febernedsettande og symptoma skal vere i betring før du går ut av isolasjonen.

Kommuneoverlege i Kinn, Kjell-Arne Nordgård, har sendt ut eit brev til foreldra og tilsette i Kinn kommune der han forklarer korleis gå fram dersom testen er positiv.

– Positive heimetestar skal bekreftast med PCR-test på legekontoret, skriv han, og då må ein sjølv ta kontakt med legekontoret og bestille time til denne testen.

Testane kan hentast gratis ved skulane Stad kommune har lagt ut informasjon om at tilsette i barnehage og skule og grunnskuleelevar må teste seg før skulestart.

Informer nærkontaktar

I tillegg må ein informere alle nærkontaktane ein har hatt i smitteperioden. Med nærkontakt meiner ein personar som ein har vore næramere enn enn to meter i meir enn 15 minutt eller hatt direkte fysisk kontakt med. Med tanke på smitteperioden er den to døgn før start på symptom.

– Har du ikkje symptom, er det to døgn før positiv heimetest, står det forklart.

Ti dagar i karantene

Er du husstandsmedlem eller tilsvarande nær, for eksempel kjærast eller bestevenn, til ein som har testa positivt, har du karantene i ti dagar. Dette gjeld også barn. Eit unntak for karantene her er dersom du har hatt covid-19 i løpet av dei siste tre månadane eller har fått boosterdose etter fullvaksinering for minst éi veke sidan og heimetestar deg dagleg.

Husstandsmedlem skal ta heimetest så snart som mogeleg, og sju døgn etter kontakten med den smitta. Karantenen kan avsluttast om heimetesten er negativ etter sju dagar.

Dersom du er husstandsmedlem til ein smitta eller tilsvarande nær, må alle i husstanden følge med på eiga helse dei neste ti dagane, og halde seg heime og teste seg ved symptom på luftvegssjukdom.

– Bur du saman med smitta person og ikkje kan halde avstand, må ein telle ti dagar smittekarantene når personen du bur med har vore fire dagar i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetida er 14 dagar, og du skal ta heimetest etter elleve dagar, skriv Nordgård.

Er du ikkje husstandsmedlem eller tilsvarande nær, men likevel annan nærkontakt over 18 år, har du karantene i ti dagar. Unntaket her er dersom du har gjennomgått covid-19 i løpet av dei siste tre månadane eller tatt boosterdose etter fullvaksinering for minst éi veke sidan eller er under 18 år.

– Du kan gå tilbake til arbeid eller skule om du testar negativt på heimetest tatt tidlegast tre dagar etter kontakten. Du må vere i karantene på fritida fram til negativ heimetest er tatt tidlegast sju dagar etter kontakten, skriv han.

– Men følg også med på eiga helse, og ved symptom, hald deg heime og test deg.