Skal massevaksinere hele måneden. Oppfordrer alle om å bestille vaksinetime snarest

Nyheter

I går ble det sendt ut en SMS til alle over 18 år i Kinn kommune som sa at alle over 18 år kan bestille time til oppfriskningsdose

– Vi ønsker at folk hiver seg rundt og bestiller seg time snarest mulig. Det er bare en ting folk må passe på når det gjelder den tredje dosen. Det skal skal helst ha gått 20 uker, eller 4,5 måneder etter andre dose. Mot slutten av januar vil dette være tilfelle for de aller fleste i Kinn kommune. De som lurer på når de fikk andre dose kan sjekke under «Mine vaksiner» på Helse Norge sine nettsider, sier Dale.

Det er nå lagt ut vaksinetimer hver onsdag i januar.

– I Måløy vaksinerer vi i Turnhallen hver onsdag i hele januar, og vi har kapasitet til å vaksinere alle innbyggere i løpet av januar måned. Det er også vaksiner nok til dem som ikke har tatt vaksine i det hele tatt. Mellom første og andre dose er det nok med tre-fire ukers mellomrom, avslutter Jan Helge Dale.

Time for vaksinering kan bestilles på timebestilling.remin.no