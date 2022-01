Deler ut 77 millioner kroner til utstyr på yrkesfag

Nyheter

– Oppdatert utstyr på yrkesfag er like viktig som oppdaterte lærebøker. Denne regjeringen vil derfor gjennomføre et utstyrsløft for yrkesfag slik at opplæringen blir mer relevant for det arbeidslivet elevene skal ut i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.