Det ble født 12 flere barn i 2021 enn året før. Det gir helsestasjonen stor framtidstro

– 2020 var et spesielt dårlig år med tanke på antall nyfødte i tidligere Vågsøy kommune, men i år er vi tilbake på et samlet tall over 50, og det er en veldig gledelig nyhet, sier Turid Blålid, avdelingsleder ved Kinn helsestasjon, avdeling Måløy.