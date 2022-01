Fleire sjøfuglartar står i fare for å forsvinne frå fylket: Sjå lista over dei som er truga

Statsforvaltaren har gjennom fleire tiår følgd den negative utviklinga av sjøfuglbestandane i Vestland fylke, og no ligg det føre ein samlerapport for perioden 2014-2020. Fleire artar står i fare for å forsvinne frå fylket.