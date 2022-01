Per Helge skal føre byggevarebutikken inn i framtida: – Tida for å satse har aldri vore betre

Nyheter

Det var i byrjinga av februar i fjor at Bjørn og Vidar Berge i Selje Trevare annonserte at dei hadde selt selskapet til E.A. Smith AS. Då dei nye eigarane tok over åtte månader seinare, stadfesta dei at dei hadde to-tre namn på blokka når det gjaldt kven som skulle ta over den daglege drifta.