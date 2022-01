Tryggar dei som fryktar for rutetilbodet på Kystvegekspressen: – Det blir tvert i mot betre

Norled skal ta over som drivar på Kystvegekspressen frå og med 2024 og fleire er urolege for at dette kan bety slutten for selskapet si andre rute, nemleg den mellom Selje og Bergen. Det er det ikkje grunn til, seier Frank Willy Djuvik (Frp).