Færre gikk konkurs i 2021, men det kan bli en økning i år

Selv etter snart to år med pandemi holder antallet konkurser seg på et svært lavt nivå. Det mest oppsiktsvekkende er likevel at hotel- og restaurantbransjen, som har vært plaget med nedstenginger og skjenkestopp, er den bransjen som har størst nedgang i konkursene. Hele 36 prosent færre konkurser i 2021 enn i 2020, som også var et år med konkursnedgang for denne bransjen.