Opnar kyrkja for alle som vil tenne eit lys og minnast den omkomne

Nyheter

– Her kan ein kome og tenne lys og vere saman i kyrkja. Det vil bli spelt roleg musikk, og om det er nokon som ønskjer nokon å snakke med er både representantar for psykososialt kriseteam i kommunen og prestar til stades, seier sokneprest i Eid, Beate Folkestad Osdal, til Fjordenes Tidende.

Det vil også bli lagt ut ei minnebok i kyrkja slik at dei som ønskjer det kan skrive ei helsing til familien.

– Det er vanskeleg når nokon forsvinn brått. Her kan ein vise dei heilt nærmaste at dei bryr seg, men det kan også vere viktig for dei som opplever noko slikt å få kjenne at folk bryr seg.

Kyrkja vil vere open frå klokka 18 til klokka 20 fredag 7. januar.

For tida er det berre lov å vere 50 personar i ei gravferd, og den opne kyrkja kan dermed bli ein stad der fleire kan få utrykke sorg og hente støtte.

– Det kan vere godt å ha ein stad å gå, der ein kan få vere saman i sorga, kvile seg og prate litt. Men det kan også vere godt å berre vere stille og tenke litt, saman med andre, seier Folkestad.

Restriksjonane vil også gjelde for denne samlinga slik at ein kan vere 50 inne samtidig.

Lieve Deckers var opphavleg frå Davik i Bremanger, men budde på Nordfjordeid og skal gravleggast der.