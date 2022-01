Ser du dei tre elevane på veg ut i fotgjengarfeltet? Det var det fleire sjåførar som heller ikkje gjorde

Nyheter

Etter at dei tre elevane kom seg over, var det etterpå ein gut som måtte stå og vente til sju bilar på rad køyrde forbi. Den åttande bilen stoppa og slapp han over. Eleven hadde på seg mørke kle; grå bukse og svart regnjakke med hetta på. Det både blåste, regna og sludda. Han stod heilt stille og venta på at det skulle bli trygt å gå over.