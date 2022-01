Har starta underskriftskampanje for å få stansa storfyllinga i strandsona

Nyheter

I eit lengre innspel til kommunen, greier dei ut konsekvensane dei meiner ei slik eventuell fylling vil ha for bygda. Dei har òg starta ein aksjon for å samle inn underskrifter frå bygdefolket.

– Vi har laga ei samla uttale og lagt ut underskriftsliste på butikken og på internett, der vi protesterer mot dette. Det kom over 100 signaturar første døgnet, seier grupperinga.

Meiner fyllinga som tilsvarer 23 fotballbaner bør plasserast i eit mindre konfliktfylt område I sitt høyringssvar til Stad kommune sin sjøarealplan foreslår Stig Ødegård eit alternativt område for den 150.000 kvm store steinfyllinga fra Stad skipstunnel som er vurdert plassert på Flatraket.

Skrivet dei har sendt til kommunen kan du lese i sin heilskap under:

Innspel til «Offentleg høyring – kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune – avgrensa høyring» BN25 – Fylling av tunnelmasse i strandsona på Flatraket.

«BN25 svarar til eit område frå Selje kommune si arealplan frå 2017, men er utvida på både austside og vestside (sjå bilde). Det er ikkje gjort ny konsekvensutgreiing for området til denne høyringa.

Viser til konsekvensutgreiing frå første høyring av sjøarealplanen. Det var ei fylling som gikk lenger utover Flatraksvika, men heile strandlinja og dei første 120–190 meter med fylling er like.

Punktlista nedanfor er kopi av nokre viktige punkt frå konsekvensutgreiinga.

1. Naturmangfald – konsekvens -2/-1

a. Større tareskogførekomst med verdi A, svært viktig

b. Tilgrensande område med skjelsand, verdi A, svært viktig

c. Blautbunnsområde i strandsone, verdi C, lokalt viktig

d. Mangelfulle data elles for marint biologisk mangfald.

2. Vassmiljø – konsekvens -1/-2

a. Område med høg bølgjeeksponering. Utfylling med sprengstein kan påverke vassmiljøet negativt med nedslamming, restar av sprengstoff, plast, og finpartiklar som kan påverke gyte- og oppvekstområdet. Ekstra utsett for utvasking pga. stor bølgjepåverknad.

b. Ei fylling av denne storleiken vil også endre straumforholda langs vika.

3. Landskap – konsekvens -2/-3

a. Stad/Sildagapet landskapsverdi av stor regional og nasjonal betydning og identitetsverdi, verdi A. Ei så stor utfylling i sjø vil gje vesentleg og negativ endring av kystlandskapet. Fyllinga vil dominere området. Fyllingsarealet vil bli mangedobla i forhold til i dag.

4. Nærmiljø og friluftsliv – konsekvens -1

a. Lokalt viktig friluftsområde registrert i fylkesatlas. Kommunal registrering i 2020 som viktig område. Lokal badestrand nytta av skule og barnehage. Utfylling vil ha negativ verknad på strandsona og badeplassar, med stor markant fyllingsfot og kaianlegg tett ved. Her vil også kunne bli ei bakevje, med dårleg vassutskifting. 5. Barn og unge konsekvens -1

b. Strandsone nær busetnad, opphalds- og badeplass

Med så mange og store negative konsekvensar for natur og miljø er konklusjonen i konsekvensutgreiinga at dette området er ueigna for fylling av steinmasse, og sett på liste over ikkje tilrådde prosjekt. Vi meiner at same konklusjon må gjelde for det nye arealet. Dei store negative konsekvensane gjeld langs land, ikkje langt ute på Flatraksvika.

I tillegg kan ein ta med at området ligg midt i Flatraksbygda, plassert slik at alle hus har utsikt mot området. Alle på Flatraket er glad i lange lyse sommarkveldar med lyset frå havet, og vakre solnedgangar over spegelblankt vatn på Flatraksvika. Med ei slik fylling midt i utsikta vil dette ta slutt. All trafikk inn og ut av området må i tillegg gå gjennom bygda, og gjennom etablert bustadområde.

Negative konsekvensar med å plassere industriområde midt i bygda.

Støy i bustadstrøk, skule- og friluftsområde

Lysforureining midt i utsikta til alle hus på Flatraket

Visuell øydelegging av ei flott bygd

Tungtrafikk i bustadstrøk og skuleveg

Øydelagt bulyst, og vanskar med å vidareutvikle bygda

To generasjonar slåst mot planane om nytt industriområde – Ei utbygging her vil skade bukvaliteten og forringe heile området Innbyggjarane i Reset og Krakereid bustadfelt i Selje ønskjer ikkje utbygging av eit stort industriområde som er planlagt like ved bustadfelta deira. No går dei til kamp for å få det stoppa.

Foreslo å ta omstridt industriområde ut av planen Varaordførar i Stad, Siri Sandvik (Ap), stiller seg bak protestane til bygdefolket i Selje som fryktar realiseringa av det planlagde næringsområdet ved Bådane/Reset. Under torsdagens formannskapsmøte foreslo ho å ta prosjektet ut av sjøarealplanen.

Badestrender

Kaia på Perneset vart forlenga med ca. 20 meter rundt 1980. Det vart samtidig fylt ut noko stein på Perneset. Dette førte til store endringar på Nergardsanden. Endring i straum og bølgeforhold førte til at sanden ikkje lenger blir vaska opp i fjøra. Bilde før og etter dokumenterer dette. (Sjå bilde nedst). Grunneigarar og eldre folk i bygda kan bekrefte at Nergardsanden og Bakkesanden tidlegare var like fine. Nergardsanden er i dag tilnærma øydelagt som badestrand. Dette altså som følge av 20 meter forlenging av kaia på Perneset. I dag er det planar om å forlenge denne kaia med ytterlegare 120 meter. Det vil truleg føre til alvorlege og permanente skadar på både Nergardsanden og Bakkesanden. Dette er sårbare naturområde som alle på Flatraket er glade i, og som vi har ansvar for å ta vare på.

Stad kommune har gjort tiltak som har vakt nasjonal merksemd for å ta vare på sandstrendene i Ervika og Hoddevika. Allemannsretten er broten ved å forby camping på strandområdet. Dette for å unngå forsøpling og skade i sårbare naturområde.

På Flatraket er planen å tillate ei fylling som skal gå 120 meter utover blautsandområde, som med stort sannsyn vil gjere permanent skade på våre badestrender. Våre strender er ikkje like store og fine som Ervik og Hoddevik, men for oss som bur på Flatraket er dei like viktige og dei er mykje brukt.

Konklusjon

Stad kommune har ansvar for å ta vare på buområde og sårbare naturområde. Statsforvaltaren og fylkeskommunen har i sine uttaler til sjøarealplanen vore tydeleg på at fylling av stein i strandsona i utgangspunktet ikkje er ønskeleg, og at ein ev. må finne område der dette gjer minst mogeleg skade. For oss som bur på Flatraket er det klart at her blir det gjort stor skade både på strandsone, fiskeplassar, friområde, badestrender, buområde og bulyst.

I sjøarealplanen står det. Sitat «Formålet med planarbeidet er å legge til rette for meir næringsaktivitet i sjøområda, utan at dette kjem i konflikt med viktige naturområde, kulturminne, verneområde eller bruken av sjøområda som rekreasjon for fastbuande og besøkande.»

Fyllinga på Flatraket oppfyller ikkje formålet med sjøarealplanen. Det er lett å finne område som er betre eigna til steinfylling enn BN25, noko som kom fram i første høyringa til sjøarealplanen. Det er dårleg samfunnsplanlegging å bruke stein frå Stad skipstunnel til å bygge nytt næringsområde i eit bustadstrøk, midt i utsikta vår, i strandsona og med stort sannsyn for å skade eller øydelegge sårbare naturtypar.

Vi ber om at BN25 blir tatt ut av sjøarealplanen, og at det ikkje vert tillate med fylling av stein på dette området.»