Bil køyrde rett i bekk – naudetatane er på staden

Brannvesenet er på staden etter at dei fekk meldinga om trafikkuhellet klokka 17.10. Det er ikkje snakk om Eidselva, men ei mykje mindre elv som ligg i nærleiken av Skipenes bru på Nordfjordeid.

Fjordenes Tidende-journalist, Kjellrun Åsebø, var på staden 17.30 og kunne fortelje at det var køar ved ulykkestaden etter ulykka, men at dette no er i ferd med å løyse seg opp.

Politiet var ikkje på staden då, men der var to ambulansar og to brannbilar.

Trafikken blir dirigert medan bergingsarbeidet held på.

Det var to personar i bilen. Dei får tilsyn av helsepersonell.