Trur ruteendringane på Kystvegekspressen kan bli eit gode for skipstunnelen

Ordførar Ola Teigen (Ap) forklarte at han i diskusjon med Frank Willy Djuvik (Frp) blei merksam på eit viktig punkt knytt til oppstarten av Stad skipstunnel.

– Når arbeidet med Stad skipstunnel startar opp, vil det bli betydeleg reiseaktivitet inn mot tunnelbygging. Og slik Kystverket tenker i dag, er det sannsynlegvis Vigra som blir vald som innfallsport til Stad skipstunnel. Utfordringa med det valet er at det ikkje er noko godt kollektivtilbod vidare til Selje, medan med det opplegget vi ser skissert her no, ser ut til å vere god vidare forbindelse frå Florø til Selje. Både på Bergensbåten og no Kystvegekspressen. Det kan vere eit veldig godt supplement for både arbeidarar og prosjektadministrasjon, sa han.

Tryggar dei som fryktar for rutetilbodet på Kystvegekspressen: – Det blir tvert i mot betre Norled skal ta over som drivar på Kystvegekspressen frå og med 2024 og fleire er urolege for at dette kan bety slutten for selskapet si andre rute, nemleg den mellom Selje og Bergen. Det er det ikkje grunn til, seier Frank Willy Djuvik (Frp).

Han meinte dermed også at ein burde presisere at det er uheldig at rute 1000 som går frå Florø på morgonen ikkje er tenkt å gå heilt til Selje, og meiner at den også burde gå heilt fram til Selje.

Samferdsleutvalet hadde desse presiseringane knytt til vedtaket når det gjaldt Stad skipstunnel:

– Det er positivt at ruta skal gå til Selje, sidan det utvidar bu- og arbeidsregionen. Men vi ber spesielt om at turnummer 1000 også går til Selje, med bakgrunn i auka arbeidstrafikk i arbeidet med Stad skipstunnel. Elles føreset vi at alle rutene går til Selje når Stad skipstunnel er ferdigstilt.