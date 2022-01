Ikke lenger mulig å spore smitten: – Nå er det smitte overalt

Nyheter

– Det er meldt inn over 40 nye positive hurtigtester fra Florø-området i løpet av helga, sier Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende.

Tallet på innmeldte hurtigtester i helga fra Måløy-delen av Kinn blir ikke klart før mandag ettermiddag, men det meldes mandag om seks nye positive PCR-tester fra Måløy-delen av Kinn fra laboratoriet ved sentralsykehuset i Førde. Dette er tester som ble gjennomført i løpet av helgen.

Smittetallene vil øke

Basert på det økende antallet positive hurtigtester mener kommuneoverlegen at smittetallene kommer til å øke ganske mye den kommende uken.

– Det er mye smitte internt i husstander. Når en først har fått smitte inn i huset, går smitten raskt videre til andre i huset. Vi ser også at folk blir smittet selv om de har fått en, to eller tre doser med vaksine.

– Er det nå villsmitte i kommunen, som man ikke klarer å smittespore?

– Ja, nå er det smitte over alt. Vi har ikke lenger oversikt over hvor smitten kommer fra. Folk har nå ofte lite symptomer, så smitten sprer seg uten at folk merker at de er bærere av smitte.

Fortsatt mange positive prøver: 51 nye i helga Helse Førde meldar om 51 positive prøver i løpet av helga. Frå fredag til søndag har dei analysert 180 prøver totalt.

Minner om avstand og få kontakter

– Har du noen råd til folk når det nå ikke lenger er mulig å spore smitten?

– Å hindre smitte nå handler om å ha færrest mulig kontakter, og selvfølgelig om å holde seg hjemme om man er syk. Men dette alene er ikke nok. Det å ha på seg ansiktsmaske når man er ute blant folk vil også bidra, men det viktigste handler om avstand og få kontakter. Vi er nok på vei over i en situasjon der nesten alle må regne med å bli smittet.

På tross av den økende smitten, mener Dale at samfunnet ikke kan stenges helt ned.

– Vi kan ikke isolere oss helt heller. Når det er så mye smitte i samfunnet, og såpass mange fullvaksinerte, så må vi kanskje bare bli ferdige med dette.