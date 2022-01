Kjenner du igjen de blide damene på dette bildet?

Nyheter

Vågs­øy/Kinn: I dag er vi med san­ge­re fra Mål­øy song­lag på tur med måløybåten MK Te­nor. De er tro­lig på vei til el­ler fra et san­ger­stev­ne en gang på 1950-tal­let.



De to kvin­ne­ne i for­grun­nen er f.v. Ruth Hen­den Grøn­nevik og Gun­vor Ten­ne­bø Sol­vik. De and­re er ikke iden­ti­fi­sert.



Den før­s­te MK Te­nor blei bygd i 1947 og had­de num­mer SF-8-SV i re­gis­te­ret for mer­ke­plik­ti­ge fis­ke­far­tøy. Det var en 88 fots tre­båt og mo­to­ren var en 220/280 HK Hjel­set med 3 sy­lind­re. Ei­e­r var Ole Sæt­re­myr i Mål­øy, og et­ter hvert kom søn­ne­ne Alf og Ivar med i drifta og re­de­ri­et. Medeier blei også søn­nen Rei­dar, som var skipsingeniør og tegna fle­re av bå­te­ne re­de­ri­et fikk bygd.