Selskapet har fått solid fotfeste: – Vi må ikke vokse for enhver pris. Det viktigste er å kunne levere

Frøy Vest har de siste årene etablert en større kundeportefølje innen oppdrettsbransjen. – Vi må ikke vokse for enhver pris. Vi har stabil drift, og har etablert oss for fremtiden her i Evja, sier driftskoordinator Sigve Slagnes.