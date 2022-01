Ny Skram skole har allereie blitt over 30 millionar billigare, men dette er ikkje kommunisert ut

Prosjektkostnadane for å bygge ny Skram skole var sett til 330 millionar inkludert mva. då politikarane i haust vedtok at ein skulle gå gjennom prosjektet og sjå på kostnadsbesparande tiltak. Men at ein faktisk allereie har klart å ta ned kostnadane med over 30 millionar har enno ikkje blitt kommunisert ut.