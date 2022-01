Fleire vegar i det gamle fylket er stengde grunna uvêret

Nyheter

Desse vegane er heilt stengde:

Fv. 609 Heilevang i Sunnfjord

Fv. 5744 Fossebakken-Navelsaker ved Navelsakerstranda

Fv. 5722 Veslebygda-Flo

Fv. 5723 Sande-Bødal

Fv. 5724 Sandnes-Briksdal

Fv. 5720 Hjellestranda

Ingen av dei vert opna i løpet av torsdagen.

– Vind i høgfjellet og nedbør gjer at det er framleis er stor skredfare i området, fortel Eivind Ytri i Vestland fylkeskommune.

Riksveg 15 over Strynefjellet er heilt stengd i begge retningar grunna fare for snøskred. Førebels vert det stengd til ut på dagen fredag.

Desse vegane er opne, men kan bli nattestengde:

Fv. 5637 Skjolden – Urnes

Fv. 5641 Hafslo – Veitastrond

Fv. 5600 Vik – Arnafjorden

Fv. 5602 Vangsnes – Fresvik

Fv. 5606 Menes

Fv. 55 Esebotn

Fv. 5623 Bakkavegen

Fv. 5625 Skjerdalsvegen

– I tillegg er det vegar som er stengde mellombels grunna hendingar på vegen, seier Ytri.

To kommunale vegar i Stad kommune er stengde midlertidig grunna uvêret. Ifølgje Stad kommune stengde dei kommunal veg (4040) i Kjølsdalen mellom Haugebrua og Bugjerde onsdag grunna flaum. Omkøyring via privat veg. Kommunal veg (4535) frå Drage til Indre Fure er midlertidig stengt på grunn av rasfare. Det er her ingen moglegheit for omkøyring

Følg med på www.175.no for status på opne og stengde vegar.