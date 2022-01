Ny kritisk rapport mot fylkeskommunen: Varslingssaka kan få konsekvensar for tilsette

Igjen får fylkeskommunen krass kritikk for personalhandteringa ved Måløy vidaregåande skule. Ein ny rapport slår fast at den tidlegare leiinga svikta på fleire punkt då det for eit år sidan vart varsla om mobbing, trakassering og fryktkultur frå leiinga ved skulen.