Roleg natt for NVE – ventar dei største hendingane torsdag

Torsdag morgon kan NVE melde om at det trass i mykje vatn og vêr har vore ei natt utan dei alvorlegaste hendingane. – Gyda er framleis aktiv, og vi forventar at torsdagen er den dagen som har størst sannsyn for hendingar, seier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen.