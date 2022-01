Fornøgd med medlemstalet på treningssenteret: – Det er eigentleg over all forventning

Nyheter

Treningssenteret i Selje har hatt ope heile jula, og kan ha ope sjølv om ein er i ein pandemi. Medlemmane har nøkkeltilgang og låser seg inn i treningssenteret når dei har lyst å trene.

– Treningssenteret er ubemanna, og medlemmane kan låse seg inn. Inne i treningssenteret er det dei vanlege reglane for smittevern som gjeld. Sidan det er eit treningssenter på ein liten plass, har eg ikkje den utfordringa store senter har med at mange er inne og trener samtidig. Her avgrensar det seg sjølv naturleg. Det har derfor vore mogleg å trene i trygge rammer heile tida, forklarer han.

Mange medlemmar

Sidan han starta opp treningssenteret i 2016 har medlemstalet likevel berre auka, og det er no 123 medlemmar totalt. Og medlemmane er i alle aldrar frå ungdom og oppover.

– Det har eigentleg gått over all forventing. Ein tommelfingerregelen er 10 prosent av befolkninga og i Selje er det 800 personar.

Men av den grunn merkar han heller ikkje alltid den same januarboosten i medlemmar som treningssenter på større plassar. Han har ei fast gruppe som trenar jamnt.

– Eg ser kanskje litt stigning, men eg har ikkje 50 nye medlemmar som skal begynne å jobbe med sommarkroppen i januar, seier han og smiler.

Kvalitet i senteret

Teigen angrar ikkje på at han satsa på kvalitetsapparat då han starta opp.

– Eg har kanskje kjøpt inn for dyrt enn det som var fornuftig i starten, men det får eg igjen for no. Eg har plukka appartat på øvste hylle, og det kjem eg til å fortsette å gjere. For folk skal føle at dei får igjen for pengane dei bruker på å vere medlemmar.

– Ungdommen bruker vektrommet og frivektene ofte, men eg føler eigentleg at alle apparata blir godt brukte.

Teigen meiner det er lurt å bruke dei lokale tilboda ein har, og i Selje er treningssenteret eitt av desse. Dersom ein har lyst å trene kan ein også tenke ein kombinasjon av å trene ute og inne.

– Tren og gjer kroppen sterkare på treningssenteret, og tren kondisjonen og sjela ute, i fjellet eller fjæra, seier han.

Treningssenteret er ein slags hobby for Teigen, som også jobbar som fysioterapeut.

– Det har gått greit sidan oppstart, men det har vore mykje jobb, og eg har jo satsa på det.

No håper han berre at pandemien snart slepp taket slik at ein kan gå meir normale tider i møte. Og han ønsker nye medlemmar hjarteleg velkommen dersom dei vil prøve ut treningssenteret i bygda.