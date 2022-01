Terje Heggheim: – Eg søkjer ikkje ny jobb for å rømme frå utfordringane i Kinn

Nyheter

– Det gjer eg fordi eg meiner det er den mest interessante stillinga i regionen vår. Den nest mest interessante stillinga har eg i dag, skriv han.

Heggheim har vore i Flora kommune sidan 1995 der han begynte som personalsjef og gjekk via stillinga som kommunalsjef til å bli rådmann i kommunen i 2008. Frå 2017 har han arbeidd med Kinn enten i prosjekt eller som fast i den nye organisasjonen.

Har søkt på stillinga som kommunedirektør i Sunnfjord Kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim, er ein av søkarane på stillinga som kommunedirektør i Sunnfjord kommune.

– Det har vore, og er framleis ei spennande reise, seier han.

– Som kommunedirektør er eg arbeidsgjevar overfor alle dei tilsette. Som person er eg sjølv arbeidstakar. Som person og arbeidstakar har eg sjølvsagt moglegheita til å tenke eigen karriere. Det gjer eg no.

Han fortel også litt om Sunnfjord kommune og samanliknar den med Kinn.

– Sunnfjord kommune er litt større enn Kinn, og sjølvsagt då med ein noko større kommuneorganisasjon. Kinn og Sunnfjord har mange felles utfordringar. Vi er samanslegne nye kommunar. Vi skal begge ta ut effektane av samanslåinga. Dei økonomiske utfordringane er ulike i storleik, men like i type. Vi slit begge med for høge driftskostnader i høve inntektene. Dei demografiske utviklingstrekka er nokolunde det same. Sunnfjord ønskjer å bli ein meir næringsvenleg kommune. Flora, Vågsøy og seinare Kinn er alt tunge på det området, og ønskjer sjølvsagt meir næringsutvikling.

Han meiner ein bør drøfte situasjonen som oppstår når ein kommunedirektør søker nye utfordringar.

– Eg har difor tilrådd ordføraren å drøfte saka i forhandlingsutvalet. Det er uavhengig av om eg skulle få tilbod om jobben eg søker, eller ikkje. Å vere kommunedirektør er krevjande generelt og kan hende; spesielt i Kinn. Eg søker likevel ikkje ny jobb for å rømme unna utfordringane i Kinn. Dersom det var motivasjonen min, bør ikkje Sunnfjord kommune ta seg bryet med å eventuelt kalle meg inn til intervju, seier han.

Han understrekar at han er kommunedirektør i Kinn, og skal vere det inntil noko anna eventuelt vert bestemt.

– Som alle andre i kommunen er eg innstilt på kvar einaste dag å jobbe til beste for dei som bur i Kinn, avsluttar han.