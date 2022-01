Departementet: Ikke vanlig praksis å sette opposisjonen i blindkopi

Nyheter

I sitt svar på kritikken fra Kinn Sp, av at denne e-posten fra statssekretær Ole Gustav Narud brukte 22 timer på å komme ut til alle kommunestyremedlemmer i Kinn, forklarte ordføreren at e-posten som var stilet til ham og Kinn kommune også hadde havnet hos lokale medier. Og Firdaposten hadde rukket å publisere den på nett før han selv hadde lest den.